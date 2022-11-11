أستاذ علوم سياسية: تصريحات بايدن عن مصر تدل على لمسه الأمن والأمان بها

عكست زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لمصر، اليوم، في مدينة شرم الشيخ لحضور قمة المناخ، العديد من الأمور التي تؤكد تمتع مصر بالأمن والأمان الذي يؤهلها لاستضافة حدث مهم بحضور العديد من الدول، وهو ما أوضحه الدكتور أحمد جلال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة السويس.

وكشف الدكتور أحمد جلال في حديثه لـ«الوطن»، طبيعة العلاقات المصرية الأمريكية، التي ظهرت جليا في لقاء الرئيس السيسي مع نظيره الأمريكي جو بايدن اليوم: «العلاقات قائمة على أسس واستراتيجيات واضحة».

انعكاسات إيجابية للزيارة على العلاقات المصرية الأمريكية

وفسر أستاذ العلوم السياسية، دلالة زيارة الرئيس الأمريكي لمصر، قائلاً: «بايدن جاء إلى قمة المناخ على اعتبار أن الولايات المتحدة الأمريكية من الدول الكبرى المهتمة بالاتفاقية الإطارية الخاصة بتغير المناخ»، مؤكدا أن هذا يدل أيضا على الإجراءات الأمنية الجيدة في مصر.

تصريحات الرئيس الأمريكي اليوم، التي جاءت أبرزها أن مصر أم الدنيا والمكان المناسب لانعقاد قمة المناخ، دللت على سعادته وارتياحه للتنظيم وحجم مشاركة الدول في القمة، بحسب الدكتور أحمد جلال، لافتا إلى أن هذه الزيارة ستكون لها انعكاسات إيجابية على العلاقات المصرية الأمريكية في الفترة المقبلة.

مصر رمانة الميزان

وقال أستاذ العلوم السياسية، إن نظرة الولايات المتحدة الأمريكية لمصر بأنها «رمانة الميزان»، تؤكد قدرة القاهرة على لعب دور محوري في معظم القضايا الرئيسية العربية من وجهة نظر أمريكا.

وأكد جلال، أن الولايات المتحدة الأمريكية تحتاج لمصر لكونها من الدول العربية الكبيرة، خاصة وأن العلاقات بين البلدين تحكمها أسس استراتيجية قوية: «الرئيس الأمريكي لمس الأمن والأمان المتوفر في مصر رغم قصر مدة الزيارة».