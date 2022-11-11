الصندوق العالمي لتخفيف آثار تغير المناخ: 100 مليون دولار لتمويل حلول مبتكرة للتكيف

قال كريمن كيجو، المسؤول عن الصندوق العالمي المعني بالتخفيف من آثار التغيرات المناخية، إن الولايات المتحدة الأمريكية قدمت 25 مليون دولار لتسخير الاستثمارات التي نحتاج إليها في قطاع الأمن الغذائي، وسنقدم 100 مليون دولار لتمويل الحلول في مواجهة التغيرات المناخية.

وأوضح «كيجو» خلال جلسة «الإسراع من جهود التكيف في إفريقيا» على هامش قمة المناخ، أن الصندوق يبحث عن الفرص المتوفرة من خلال رأس المال الميسر أو بناء القدرات، وهناك فرص سانحة لتمويل مشروعات التكيف ذات الجدوى لمساعدة البيئة، لافتا إلى أن لديهم صندوقا للتكيف والتخفيف من حدة الآثار من خلال العمل على سد الفجوات.

وأشار إلى أن المجتمعات المحلية لديها حلول للتكيف بما في ذلك الزراعة الذكية المناخية واللوجستيات والصيد المستدام، ولا يمكننا أن نحدث فارقا إلا إذا ركزنا على الحلول المحلية والإنتاج المحلي والتدريب والمعالجة المحلية من أجل إفريقيا، لافتا إلى أن عملية التسريع التي دعت إليها أمريكا يمكن أن تدعم مشروعا في غرب إفريقا لتوسيع إنتاج الحبوب المقاومة للتغير المناخي، ولديها بصمة كربونية بسيطة، وشبكة في غرب إفريقيا تضم 125 ألف مزارع، وسنعمل مع رواد الأعمال لتدريبهم على الزراعة المناخية الذكية، ونستثمر في إنتاج المحاصيل ونعمل على زيادة عدد المزارعين إلى مليون مزارع.

وأكد المسؤول عن الصندوق العالمي المعني بالتخفيف من آثار التغيرات المناخية، أننا بحاجة للصمود وخاصة في منظومة الغذاء واللقاحات وهنا تأتي قضية التخزين البارد في إفريقيا وغيرها، واستخدام التكنولوجيا والتخزين البارد لحماية المحاصيل التي تفسد في العديد من بلاد غرب إفريقا، ويمكن لذلك أن يحسن دخل المزارعين ويوفر الغذاء الصحي للعديد من السكان المحليين.