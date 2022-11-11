«داعش» في مرمى عمليات أمنية بالعراق وسوريا.. مقتل 29 إرهابيا واعتقال 30 آخرين

استهدفت القوات الأمنية في العراق وسوريا، عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي، عن طريق ضربات جوية استهدفت عناصر التنظيم المتطرف، في عدة مناطق بالبلدين، أسفرت عن مقتل 29 إرهابيا، فيما اعتقلت القوات الأمنية، 30 آخرين.

وأعلنت وزارة الدفاع العراقية، مقتل 5 من عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي بضربة جوية في محافظة صلاح الدين، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

«إف 16» تنفذ ضربة جوية دقيقة ضمن قطاع صلاح الدين

وقالت وزارة الدفاع العراقية في بيان، إنه بالتعاون مع قيادة العمليات المشتركة، نفذت طائرات «إف 16»، ضربة جوية دقيقة ضمن قطاع صلاح الدين، وفقا لما ذكرته قناة «السومرية» الإخبارية العراقية.

وديسمبر 2017، أعلنت السلطات العراقية، تحرير كامل أراضيه من تنظيم «داعش» الإرهابي، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم المتطرف.

وفي سياق متصل، أعلنت «خلية الإعلام الأمني» في العراق، اليوم الجمعة، تنفيذ طائرات «إف 16»، 3 ضربات دقيقة على مجموعة من الإرهابيين في أطراف قرية «بير أحمد» بـ«كركوك»، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العراقية «واع».

القبض على 3 متهمين بالإرهاب غرب العراق

بدورها، ألقت وكالة الاستخبارات العراقية، القبض على مجموعة إرهابية مكونة من 3 أشخاص، في «الطارمية» شمال العاصمة «بغداد» نفذت عمليات قتل لعراقيين وتفجير عبوات ناسفة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

«المصالحة الروسي»: قتل 24 مسلحا في عملية سورية بـ«درعا»

كما أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية في بيان، القبض على 3 متهمين بالإرهاب في «الأنبار» الواقعة غرب البلاد.

وفي سوريا، أشار «مركز المصالحة الروسي»، إلى تنفيذ عملية خاصة لقتل مسلحين مرتبطين بتنظيم «داعش» الإرهابي في «منطقة درعا البلد» بمدينة درعا الواقعة جنوب غربي البلاد، مشيرا في بيان، إلى تحييد 24 مسلحا، واعتقال 24 آخرين، وتعطيل 6 عبوات ناسفة.