«التموين» تشدد على استلام بون الخبز للتصدي لتلاعب بعض المخابز البلدية

شددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على ضرورة استلام أصحاب البطاقات التموينية لـ«بونات صرف الخبز» بعد كل عملية صرف لحصة العيش البلدي المدعم المخصص للبطاقة من المخابز البلدية، وذلك من أجل إعلام صاحب البطاقة عن عدد الأرغفة التي صُرفت له بالفعل وعن عدد الأرغفة المتبقية له طوال الشهر.

حملات مفتشي التموين على المخابز البلدية المخالفة

وقال مصدر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنَّه يجب الإبلاغ عن أي مخبز لا يقوم بمنح صاحب بطاقة التموين صورة من بون صرف الخبز بعد عملية الصرف، مشددة على أنَّ حملات مفتشي التموين على مستوى المحافظات تراقب هذا الإجراء جيدا من أجل التصدي لتلاعب بعض أصحاب المخابز البلدية بحصص المواطنين من الخبز البلدي المدعم.

إنتاج 270 مليون رغيف بلدي يوميا لصرف لأصحاب بطاقات التموين

وأشار المصدر، لـ«الوطن» إلى أنَّ أكثر البلاغات التي يتمّ التحرك الفوري بشأنها هي بلاغات المواطنين ضد المخابز البلدية المخالفة، موضحًا أنَّ الدولة تنتج يوميًا من خلال المخابز البلدية ما يتراوح بين 250 إلى 270 مليون رغيف من أجل صرف حصص المواطنين المستحقة لهم من الخبز البلدي وذلك بتكلفة 71 مليار جنيه سنويًا هي دعم الدولة للخبز في موازنة العام الحالي التي تمّ تطبيقها يوليو 2022.

حصة الفرد من العيش البلدي

وتخصص وزارة التموين والتجارة الداخلية، 5 أرغفة يوميًا على مدار اليوم لكل فرد مقيد على بطاقة التموين بإجمالي 150 رغيفًا على مدار الشهر، إذ يبلغ سعر رغيف الخبز البلدي 5 قروش للمواطن المقيد على البطاقة، إذ تتحمل الدولة فارق إنتاج الرغيف بحوالي 80 قرشًا في كل رغيف يتمّ إنتاجه.