بوسي شلبي تحيي الذكرى السادسة لوفاة محمود عبدالعزيز: «حبك في قلبي حتى نلتقى»

أحيت الإعلامية بوسي شلبي، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، الذكرى السادسة لوفاة زوجها الفنان الراحل محمود عبدالعزيز.

ونشرت بوسي شلبي، فيديو لمجموعة صور للفنان محمود عبدالعزيز مصحوبة بأغنية محمد فؤاد «حبيبي يا»، وعلقت عليها: «مهما مرت السنين حبك في قلبي حتى نلتقى يا أحلى أيام العمر.. في الذكرى السنوية غدا، ندعو لك بالرحمة.. الفاتحة».

نجلا محمود عبد العزيز يحييان ذكرى وفاته

وحرص كريم ومحمد، نجلا الفنان الراحل محمود عبد العزيز، على إحياء الذكرى السادسة لوفاته، إذ كتب الأول عبر حسابه على «إنستجرام»: «6 سنين ازاي معرفش.. الله يرحمك يا حبيبنا.. الرجولة والحنية والطيبة والجدعنة والكرم والنصيحة.. عايشين بسيرتك العظيمة لحد ما نموت».

أما محمد محمود عبدالعزيز فكتب عبر حسابه على «إنستجرام»: «غداً الذكرى السنوية السادسة لرحيل الأب والمعلم والسند والضهر.. قالولي الوقت هيعدي وما بيعديش، وقالوا الزمن بينسى ومانسانيش، أنا فاكر كل حاجة، كل كلمة وكل لحظة، وكأن الزمن ثابت وما بيمشيش.. زي ما قلت وهفضل أقول، نصيحة لوجه الله: إملا عينك من حبايبك».