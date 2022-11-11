كريم محمود عبدالعزيز يحيي الذكرى السنوية لوفاة والده: «6 سنين ازاي»

أحيا الفنان كريم محمود عبدالعزيز، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، الذكرى السنوية السادسة لوفاة والده عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام.

رسالة مؤثرة من كريم محمود عبدالعزيز لوالده

ونشر كريم محمود عبدالعزيز، صورة والده وعلق عليها: «6 سنين إزاي معرفش.. الله يرحمك يا حبيبنا الرجولة والحنية والطيبة والجدعنة والكرم والنصيحة عايشين بسيرتك العظيمة لحد ما نموت».

ورحل الفنان الكبير محمود عبد العزيز، 12 نوفمبر 2016، عن عمر يناهز 70 عامًا بعد صراع طويل مع المرض.

نبيلة عبيد تحيي ذكرى وفاة محمود عبدالعزيز

وفي أول نوفمبر الجاري، حرصت الفنانة نبيلة عبيد، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، الذكرى السنوية لوفاة الفنان محمود عبدالعزيز بنشر لقطات فنية تجمعهما، وعلقت عليها: «محمود عبدالعزيز.. النجم الكبير اللي كان ما بينا أحلى الأفلام اللي هتفضل عايشة في ذاكرة السينما وفي وجدان المشاهدين.. وأحد النجوم اللي كنت بعتز بصداقته وبستمتع بالتمثيل معاه، ولا كان في بينا يوم زعل أو خصام».