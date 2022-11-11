طقس السويس اليوم.. توقعات بسقوط أمطار وانخفاض درجات الحرارة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعاتها لحالة الطقس، اليوم الجمعة، بجميع محافظات الجمهورية، ومن بينها السويس، والتي تشهد طقسا غائم جزئيا وأمطار خفيفة.

شبورة وأمطار وغيوم

وأوضح بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن حالة الطقس في السواحل الشمالية الشرقية اليوم الجمعة، معتدلة نهاراً ومائلة للبرودة ليلاً، وانخفاض درجات الحرارة إلى 15 مئوية، مع توقعات بسقوط أمطارخفيفة بنسبة حدوث 40%، مع انتشار الغيوم بشكل جزئي وانتشار الشبورة المائية صباحا.

درجات الحرارة اليوم الجمعة

وسجلت أجهزة الرصد الداخلية وتوقعات هيئة الأرصاد الجوية لطقس السويس اليوم الجمعة، أن نسبة الرطوبة 56% وسرعة الرياح 24 كم/ساعة، ودرجة الحرارة الصغرى 15 والعظمى 25.

وكشفت الأرصاد أن حالة البحر الأحمر ستكون معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح بين (1.25 متر - 1.75) متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

سيولة مرورية في شوارع السويس

وشهدت شوارع السويس، صباح اليوم، سيولة مرورية في التنقل بين أحياء المحافظة وبين المحافظات المجاورة.