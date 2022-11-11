مصرع طالب صعقا بالكهرباء داخل منزله بقرية صلاح الدين بالبحيرة

لقي طالب مصرعه صعقا بالكهرباء داخل منزله بقرية صلاح الدين التابعة لمركز بدر محافظة البحيرة، قبل قليل، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى مركز بدر العام تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

تلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة بدر، يفيد بمصرع طالب صعقا بالكهرباء داخل منزله بقرية صلاح الدين، ونقلت الجثة تحت تصرف النيابة العامة بمشرحة المستشفى.

تحديد هوية المتوفى

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين مصرع محمد منشاوي، 15 سنة، طالب مقيم بقرية صلاح الدين التابعة لمركز بدر صعقا بالكهرباء داخل منزله.

نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى

وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى بدر المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.