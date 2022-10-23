مصرع شاب سقط من الطابق الرابع في البحيرة

لقي شاب في العقد الثالث من عمره، مصرعه، إثر سقوطه من الطابق الرابع بمنزله في قرية نكلا التابعة لمركز المحمودية بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى المحمودية العام تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

الأجهزة الأمنية تتلقى إخطارا بالحادث

تلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة المحمودية يفيد مصرع شاب إثر سقوطه من الطابق الرابع بمنزله، وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

تحديد هوية المتوفى

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين وفاة شاب يدعى «محمد إبراهيم قاسم»، 27 سنة، ممرض بمعهد الأورام بالقاهرة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة، لبيان ما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه.