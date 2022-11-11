كاتب صحفي لـ محمد علي خير: تعثر التمويل السبب في تأخر حسم مشاركة بايدن بقمة المناخ

قال الكاتب الصحفي عزت إبراهيم، إن قرار مشاركة الرئيس جو بايدن في قمة المناخ، لم يكن اتخذ بشكل نهائي قبل نحو شهر من الآن، ولا علاقة له بمسألة العلاقات مع مصر من قريب أو بعيد مثلما يروج البعض، لكن له علاقة ببعض التوازنات الداخلية الأمريكية، ومدى الالتزامات الأمريكية فيما يخص تغير المناخ.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «المصري أفندي» الذي يقدمه الإعلامي محمد علي خير على شاشة «المحور»، أن التعثر في مسألة التمويل الدولي، والتزامات الدول الكبرى الخاصة بتمويل قضايا المناخ، سبب تأخر حسم مشاركة الرئيس الأمريكي، فقرار المشاركة حيوي جدا لأمرين، لأن هناك تجمع دولي هو الأكبر من نوعه في تاريخ مؤتمرات المناخ على المستوى العالمي على الإطلاق، وعدد القادة الذين أكدوا المشاركة كان غير مسبوق، كما أنه يشكل علامة فارقة، ولابد أن يأتي الرئيس الأمريكي إلى شرم الشيخ، ليطرح عدد من المبادرات الخاصة بالمناخ في هذا التوقيت.

وتابع أن هناك محاولة أن ينسى المجتمع الدولي، ما حدث من الإدارة السابقة عندما انسحبت الولايات المتحدة من اتفاق باريس، وأبدى الرئيس بايدن أسفه، واعتذاره عن انسحاب الإدارة الأمريكية في عهد ترامب من اتفاقية باريس.