خبير بترول يكشف لـ«محمد علي خير» الفارق بين الهيدروجين الأخضر والأسود والرمادي

قال المهندس مدحت يوسف، خبير الطاقة والبترول، إن الهيدروجين بشكل عام عنصر كيميائي، ويعد غازا خفيفا للغاية، ويسمى على حسب مصادر إنتاجه، وبالتالي يمتلك أسماء عديدة، فإذا كان يتولد من الفحم فيطلق عليه الهيدروجين الأسود.

الهيدروجين الرمادي

وأضاف «يوسف»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «المصري أفندي»، المذاع على شاشة «المحور»، ويقدمه الإعلامي محمد علي خير، أنه إذا تولد من الغاز الطبيعي يسمى الهيدروجين الرمادي، لافتا إلى أن الغاز الطبيعي يحتوي على ذرات من الكربون والهيدروجين وفصلهما عن بعض ينتج ثاني أكسيد الكربون.

وتابع: «كل ما ننتج كيلو جرام من الهيدروجين قصاده ننتج 12 كيلوجرام من ثاني أكسيد الكربون، لذلك تعتبر هذه العملية من إنتاج الهيدروجين عملية ليست نظيفة».

أسلوب علمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر

ولفت إلى أن العلم شهد تطورا كبيرا، أسفر عن القدرة على إنتاج الهيدروجين الأخضر بأسلوب علمي بسيط من خلال تحليل المياه، وهي عبارة عن هيدروجين وأكسجين، بتحليلها إلى مفرداتها بواسطة التحليل الكهربي، وبالتالي استخدام الطاقة الكهربائية مولدة من طاقة جديدة أو متجددة مثل الشمسية أو الرياح وفصل المياه لأكسجين وهيدروجين.