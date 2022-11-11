رئيس مستثمري بدر لـ«محمد علي خير»: الهيدروجين الأخضر يزيد الدخل القومي بـ18 مليار دولار

قال المهندس بهاء عدلي، رئيس جمعية مستثمري بدر، إن تصنيع الهيدروجين الأخضر في مصر سيؤدي لتقليل استيراد البلاد من البترول، وزيادة الدخل القومي من 10 لـ 18 مليار دولار.

زيادة نسبة الصناعة 25%

وأضاف «عدلي»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «المصري أفندي»، المذاع على شاشة «المحور»، ويقدمه الإعلامي محمد علي خير، «الناتج المحلي الإجمالي 114 مليار، يعني كأنك زودت 4% من الناتج الإجمالي المحلي، والصناعة في مصر كلها حوالي 17%، وبالتالي كأنك زودت الصناعة بنسبة 25% عما هو موجود حاليا».

ولفت أنه يوجد منتجات يمكن أن يتم استيرادها من الخارج رغم أنها تصنع في مصر، متابعا: «عندنا مشكلة في التكامل، بمعنى إني ممكن أكون باستورد حاجة وهي بتصنع في مصر، لأن معندناش قاعدة بيانات وطرق للتواصل إننا نكون عارفين إن دة بيتصنع في مصر».

تعميق الصناعات الاستراتيجية

وأكد أن مصر لديها فرص كبيرة لتعميق الصناعات الاستراتيجية مثل إنتاج الهيدروجين الأخضر والخامات الدوائية الفعالة، متابعا: «فيه بعض الصناعات اللي لما تعملها تؤدي لفارق كبير».