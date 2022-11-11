رسائل الرئيس الأمريكي في قمة المناخ COP27: تقليل الانبعاثات مسؤولية كل دولة

تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن، في كلمته التي ألقاها اليوم بمؤتمر المناخ COP27 المنعقد بمدينة شرم الشيخ، عن الإجراءات التي يجب اتخاذها بشأن التغيرات المناخية، حيث وجَّه العديد من الرسائل المهمة منها:

1- هناك 1.5 مليون شخص غادروا أوطانهم بسبب التغير المناخي.

2- لا بد من اعتماد اقتصاد الولايات المتحدة على الطاقة النظيفة.

3- الولايات المتحدة الأمريكية أول دولة تقدم يد العون فيما يخص الطاقة النظيفة.

4- المبادرة بين مصر والولايات المتحدة تقدم 50 مليون دولار لأفريقيا للتعامل مع التغيرات المناخية.

5- سيتم استثمار 2 مليار دولار في الطاقة النظيفة في أفريقيا.

6- كل دولة يقع على عاتقها مسؤولية تقليل الانبعاثات.

7- الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا تقدمان 500 مليون دولار لمصر لكي تتحول إلى الطاقة النظيفة.

8- مصر ستقل انبعاثاتها بحلول عام 2030.

وفي سياق متصل، قال الدكتور أحمد جلال، أستاذ العلوم السياسية، لـ«الوطن»، إن زيارة الرئيس الأمريكي لمصر لقمة المناخ تأتي على اعتبار أن الولايات المتحدة الأمريكية من الدول الكبرى المهتمة بالاتفاقية الإطارية الخاصة بتغير المناخ وهذا يدل أيضا على الإجراءات الأمنية الجيدة في مصر.

وأضاف أن تصريحات الرئيس الأمريكي دلت على سعادته وارتياحه للتنظيم وحجم مشاركة الدول في القمة، لافتا إلى أن هذه الزيارة ستكون لها انعكاسات إيجابية على العلاقات المصرية- الأمريكية في الفترة المقبلة.

وأكد الدكتور أسامة مخيمر، أن نجاح قمة المناخ في مدينة شرم الشيخ يدل على نجاح مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتاً إلى أن مصر تربطها بالدول الأفريقية علاقة قوية نجاح قمة المناخ في مدينة شرم الشيخ.