أساتذة طاقة يكشفون دلالات دعم الرئيس الأمريكي لمصر بـ500 مليون دولار 

500 مليون دولار.. رقم ضخم كشف عنه الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم خلال كلمته في مؤتمر المناخ المنعقد بمدينة شرم الشيخ، لدعم الطاقة النظيفة في مصر، الأمر الذي وضّح دلالات عديدة وأبرزها نجاح شعار قمة المناخ «قمة التنفيذ»، لكن لماذا الدعم لمجال الطاقة النظيفة؟

أجاب أساتذة متخصصون عن السؤال الخاص بسبب دعم الرئيس الأمريكي للطاقة النظيفة في مصر، بعد أن أشادوا بالأرقام التي تم إعلانها، فقال الدكتور حمدي الغيطاني، عميد معهد البحوث الهندسية والطاقة الجديدة والمتجددة بالمركز القومي للبحوث، إن السبب الرئيسي لدعم الطاقة النظيفة هو أن الطاقة أهم الأسباب التي أدت للآثار السلبية للتغيرات المناخية، موضحاً أن استخدام طاقة نظيفة أو تحسين كفاءة الطاقة أمر مهم لتقليل الانبعاثات الحرارية.

دعم الرئيس الأمريكي لمصر هو أحد أهم الحلول، بحسب ما رواه «الغيطاني» لـ«الوطن»، موضحاً أن تعظيم استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة حل مهم لمواجهة آثار التغيرات المناخية السلبية.

هل المبلغ كافٍ للتحول للطاقة النظيفة؟

وصف الدكتور حمدي الغيطاني، المبلغ الذي خصصه الرئيس الأمريكي لدعم الطاقة النظيفة في مصر بـ«الجيد»، مؤكداً أن تحرك السياسة الأمريكية تجاه قضية التغيرات المناخية هو تحرك صحيح حتى الآن ويدعم أفريقيا.

هل تحقق شعار قمة المناخ وهو قمة التنفيذ؟

الدعم الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي، يدل على تحقق شعار قمة المناخ المنعقدة في مدينة شرم الشيخ هو قمة التنفيذ على أرض الواقع لتحويل الدول النامية: «والمستقبل سيكون أفضل باستخدام طاقة نظيفة تحافظ على البيئة».

الدكتور عمرو عبدالهادي، رئيس قسم الطاقة الجديدة والمتجددة في جامعة الدلتا التكنولوجية، أكد أن قمة المناخ عادت على مصر باستثمارات كبيرة حتى الآن وآخرها ما أعلن عنه الرئيس الأمريكي بتخصيص 500 مليون دولار لدعم الطاقة النظيفة.

ما هو المقصود بالطاقة النظيفة؟

الطاقة النظيفة بحسب تعريف «عبدالهادي» في حديثه لـ«الوطن»، هي التحول للأخضر باستخدام طاقة لا ينتج عنها انبعاثات ضارة ومنها الهيدروجين الأخضر، لافتاً إلى أنه تم توقيع العديد من مذكرات التفاهم لتنفيذ حلول واقعية لمواجهة التغيرات المناخية بين مصر والعديد من دول العالم، لإنشاء محطات لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومحطات لتوليد الطاقة الكهربائية من الرياح.

ما هي مزايا استخدام الطاقة النظيفة؟

أكد رئيس قسم الطاقة الجديدة والمتجددة، أن الطاقة النظيفة تُقلل من الوقود الأحفوري وتستبدل المحطات الحرارية والغاز الذي ينتج عنه انبعاثات كربونية بطاقة نظيفة خالية من الكربون المسبب للتغيرات المناخية: «الوقود الأحفوري ينتج عنه غاز ثاني أكسيد الكربون المسبب لتغير المناخ».

فسَّر الدكتور حمدي هاشم، خبير الجغرافيا البيئية، دعم الرئيس الأمريكي لمصر في مجال الطاقة النظيفة، بأن الطاقة هي الأساس في تلوث المناخ، خاصة وأن مصر تعتمد على الطاقة الكهربائية الناتجة من الغاز الطبيعي والذي يصدر عنه انبعاثات تؤثر تسبب التلوث، مُشيداً باتجاه مصر للهيدروجين الأخضر: «هيوفر الغاز الطبيعي اللي هيكون رصيد استراتيجي لمصرأو يتم تصديره للخارج».