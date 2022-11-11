محمد علي خير: الرئيس الأمريكي وصف مصر بأنها أم الدنيا

قال الإعلامي محمد علي خير، إنه قبل بدء مؤتمر المناخ في شرم الشيخ، تردد في بعض وسائل الإعلام، عدم مشاركة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، ورئيس وزراء بريطانيا، إلا أنهم وفي الأخير حضرا إلى مصر لحضور قمة المناخ والمشاركة فيه.

خير: الرئيس الأمريكي تحدث بود عن الدولة المصرية

وأضاف «خير»، خلال استضافته ببرنامج «المصري أفندي»، والمذاع على قناة «المحور»، أنه مع حضور الرئيس الأمريكي إلى مصر جمعه لقاء ثنائي مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكان الحديث بينهما مليء بالابتسام والود للدولة المصرية، «الرئيس الأمريكي وصف مصر بأنها أم الدنيا، وأنا كمصري مش مستني حد يقولي مصر أم الدنيا».

محمد علي خير: أمريكا ستدفع 11 مليار دولار للدول المتضررة من التغيرات المناخية

وتابع: «الحاجات دي في الأعراف السياسية والدبلوماسية لها دلائل، مثل العلاقات الطيبة بين مصر وأمريكا، والرئيس الأمريكي قال إن أمريكا هتدفع 11 مليار دولار للدول المتضررة من التغيرات المناخية، في حين يطالب المؤتمر بـ100 مليار دولار كدفعة أولى.

وأوضح أن الولايات المتحدة الأمريكية تساهم في انبعاثات من غاز ثاني أكسيد الكربون بنسبة 22%، بسبب الإنتاج الصناعي الضخم لها، متابعا: «بايدن فاجأ الجميع وقال إن أمريكا هتمنح مصر مساعدة قدرها 500 مليون دولار للتغلب على آثار التغيرات المناخية على مصر، ووصف مصر بأنها أم الدنيا، وساندها في ملف السد الإثيوبي».