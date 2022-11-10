كارول سماحة لـ أنغام: «بعدت عن التمثيل المسرحي عشان أعمل لنفسي اسم في الغناء»

كشفت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، عن كواليس أغنية «اطلع فيي»، قائلة إن هذه الفيديو كليب الخاص للأغنية كان عبارة عن عمل متكامل تمثيلا وغناء، «بلاقي حالي على المسرح، تمثيلا وغناء أو رقصا».

كواليس وقوفها على المسرح

وحكت كارول سماحة، خلال استضافتها ببرنامج «أنغام»، المذاع على شاشة «DMC»، وتقدمه الفنانة أنغام، عن كواليس وقوفها على المسرح مع «الرحابنة» ودخولها في عالم المسرح، قائلة: «أول يوم وقفت فيه على مسرح الرحباني كانت مسرحية (آخر أيام سقراط)، وكان دوري بائعة هوى، وهو دور جديد على مسرح الرحباني، لأن كل الأدوار النسائية التي اتكتبت للسيدة فيروز كانت أدوار الفتاة المثالية الرومانسية المهذبة».

وتابعت: «في سنة 1998 تخرجت في الجامعة ولعبت دور (تيودورا) في مسرحية سقراط، وكان صدمة للجمهور ومسرح الرحباني، لأنهم أول مرة يشوفوا دم جديد لامرأة ومش متعودين يشوفوا نساء في مسرح الرحباني يكونوا بالجرأة دي، وكان عندي مشهد مهم في المسرحية راقص، ولكن المشهد مكنتش مقتنعة بيه وحسيت إني مهذبة بالرغم إني بائعة هوى».

الانطلاقة الكبيرة لها

كما كشفت كارول سماحة عن سبب ابتعادها عن المسرح، قائلة: «حسيت إنه ضروري انفصل لأن بتاريخ الفن اللبناني أو العربي فيه شيء اسمه الرحباني وفيروز، وكنت حابة يكون فيه شيء تحت اسمي أخلق براند ليا في عالم الغناء».

وأوضحت أن الانطلاقة الأولى لها كانت كبيرة من أول ألبوم لها «حلم» ثم أغنية «اطلع فيي هيك»، وبالتالي لم تشعر بالندم أنها انفصلت فترة عن المسرح لكي تحقق ذاتها وكيانها واستقلاها وهويتها.