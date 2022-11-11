كارول سماحة لـ«أنغام»: «بدأت الغناء الاحترافي وأنا عندي 30 سنة»

قالت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، إنها بدأت الغناء الاحترافي من خلال الألبومات، وعمرها 30 عاما، وفي الفترة من 20 إلى 30 سنة، كانت تعمل بالمسرح الغنائي، «لم تنتشر الألبومات وقتها، وأول ألبوم نزلته كامل، كان عمري 30 سنة، ساعدني مدير أعمالي إنى اتحرك من المسرح للغناء».

مطربون أجانب وعرب

أوضحت خلال استضافتها ببرنامج «أنغام»، المذاع على شاشة «DMC»، وتقدمه الفنانة أنغام، أنه لا يوجد من يقنعها بأغنية لم تحبها، «كنت دايما باختيار الأغاني بشكل عفوي، ولازم أحب الأغنية، بسمعها لأصدقائي بعد كده، وبدأت أشكل هويتي الموسيقية، كنت بسمع ألبومات لمطربين أجانب وعرب، ومع السمع عرفت يعني أيه هوية موسيقية».

أغنيات لا علاقة لها بالألبوم

وأشارت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، إلى أن البعض يقول إن السوق يريد أغنيات من نوعية معينة، وكانت تستمع إليهم في البداية، ومع استمرار إنتاج الألبومات، بدأت تشعر أن هناك أغنيات لا علاقة لها بالألبوم، مضيفة أنها تسعى لإنتاج الألبوم بشكل متناغم ومتناسق ومترابط.