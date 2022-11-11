كارول سماحة لـ«أنغام»: «الفن عندي أولوية وسبب لي مشاكل في حياتي الشخصية»

قالت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، إن الفن لديها أولوية والشخص الموجود في حياتها لا بد أن يعرف أن الفن أهم شيء لديها: «الحب أناني وكذلك الفن، وشغلي سبب لي مشاكل في حياتي الشخصية، وكان يغير شريكي من شغفي بفني ومن هنا أطلقت ألبوم أضواء الشهرة مع الفنان سليم عساف، بالإضافة لأغنية غالي عليا واسمعني».

مشكلات عاطفية بسبب الفن

وأوضحت «سماحة» خلال استضافتها ببرنامج «أنغام»، المذاع على شاشة «DMC»، وتقدمه الفنانة أنغام، أن ألبوم أضواء الشهرة جاء في وقت كانت تعاني فيه من مشكلات عاطفية: «لا أعرف لماذا لا يحق للفنانة تتهنى بحياة عاطفية طبيعية، الزوج أيضا لديه عمله وأولوياته وزوجته تعطيه حقوقه وتدعمه للاستمرار والنجاح، وأيضا المرأة بحاجة للدعم من أجل الاستمرار وتكوين السعادة وتحقيق الذات».

أهمية الفن عند كارول سماحة

وتابعت: «من 12 عاما كان في شخص تعامل معي وقالي إنه لا يهتم بالموسيقى ولا تعني له أي شيء فقطعت علاقتي به على الفور».