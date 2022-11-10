كارول سماحة تشعل استديو «أنغام» بباقة من أجمل أغنياتها (فيديو)

قدمت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، باقة من أجمل أغنياتها، خلال استضافتها ببرنامج «أنغام»، المذاع على قناة «dmc»، وتقدمه الفنانة أنغام.

كارول سماحة تغني «أنسى الهموم»

ومن بين الأغنيات المميزة التي قدمتها كارول سماحة خلال استضافتها بالبرنامج، منها «انسى همومك»، كلمات كارول سماحة وألحان دينو محرموفيتش.

كما قدمت خلال استضافتها بالبرنامج، أغنية «اتطلع فيا»، من كلمات وألحان مروان خوري، وأغنية «اللي خان»، من كلمات مدحت العدل، وألحان أحمد العدل، وأغنية «رجعالك» كلمات تامر حسين وألحان عمرو مصطفى.

باقة من أجمل الأغنيات

وتحدثت كارول سماحة، خلال الحلقة، مجموعة من أبرز الأغاني برفقة أنغام، وتتحدث عن فترة المسرح، وتقديمها للغناء والتمثيل، وغيرها من الأمور فى مسيرتها الفنية.