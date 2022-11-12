«تعليم القاهرة» تنظم دورات تدريبية عن مكافحة الإدمان والتغيرات المناخية

نظمت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، دورات تدريبية مكثفة لمكافحة الإدمان وآثاره السلبية بالتعاون مع المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، وذلك في إطار حرص المديرية على التعاون المثمر مع كافة الجهات المعنية والداعمة لرفع كفاءة الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والمعلمين و كوادرها وتزويدهم بالمعلومات والتقنيات الأحدث لمواجهة مشكلات وتطورات العصر وبخاصة مكافحة الإدمان والتوعية بمخاطرة وأثاره السلبية علي الفرد والمجتمع.

الدورات التدريبية تهدف إلى تزويد الدارسين بأساليب مواجهه مشكلة المخدرات

وأضافت المديرية في بيان لها، أن الدورات التدريبية تهدف إلى تزويد الدارسين ممن له صله بتنمية الطلاب بالمدارس بأساليب مواجهه مشكله المخدرات وسبل الوقاية منها ، على يد مجموعة من أفضل الأساتذة في الخبرات العلمية والتراكمية العميقة، ولمده خمسة أشهر، كل دوره ثلاثة أيام من الأحد وحتى الثلاثاء من كل أسبوع.

وأكدت على أنها تهدف إلى تعزيز الجهود وصقل وتنمية مهارات المعلمين لارتباطهم الوثيق بالطلبة لمواجهة مشكلة الإدمان وتوجيه سلوكهم الي الإيجابية والالتزام.

تنفيذ ما يقرب 6 آلاف مشروع أخضر

وفي سياق منفصل، نظمت ندوة عن «التغيرات المناخية» بالتعاون مع مجلس الأمناء على هامش فعاليات قمة المناخ Cop27، موضحة أن الندوة تأتي ضمن الأنشطة التعريفية بأضرار وآثار التغيرات المناخية وأثرها على البيئة والمجتمع والأفراد، وتأثير التقلبات المناخية على مقومات استمرار الحياة على كوكب الأرض، وعلى حياة البشر بشكل عام،

ونوهت إلى أنه على خلفية الأحداث المناخية التي شهدتها جميع أنحاء العالم للتصدي لانبعاثات الكربون وحماية مستقبل كوكبنا بالمبادرات القومية بتنفيذ ما يقرب 6 ألاف مشروع أخضر وهذا ما يؤكد على أننا نمضى على الطريق الصحيح في محاربة التغيرات المناخية.