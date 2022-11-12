في ذكرى وفاة محمود عبدالعزيز.. اعرف أهم أعماله في السينما والتلفزيون

تحل اليوم الذكرى السنوية السادسة لوفاة الفنان القدير محمود عبدالعزيز، الذي توفى في 12 نوفمبر 2016، بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز الـ70 عامًا، باعتباره من مواليد 4 يونيو عام 1945.

مشوار محمود عبدالعزيز الفني

بدأ الفنان الراحل محمود عبدالعزيز مشواره الفني خلال مشاركته في مسلسل «الدوامة» في بداية السبعينيات حيث أسند له المخرج نور الدمرداش دوراً في المسلسل أمام الفنان محمود ياسين والفنانة نيللي، وبالنسبة للسينما فكانت بدايته من خلال فيلم «الحفيد» أحد كلاسيكيات السينما المصرية (1974)،لتبدأ بعدها رحلته مع البطولة المطلقة عام 1975 بأسناد بطولة فيلم «حتى آخر العمر».

الجوائز والتكريمات

حصل الفنان الراحل محمود عبد العزيز خلال مشوارها الفني على العديد من الجوائز السينمائية من مختلف المهرجانات الدولية والمحلية أبرزها:

جائزة أحسن ممثل مهرجان دمشق السينمائي الدولي عن أفلام «الكيت كات»، «القبطان»، «الساحر»، وجائزة أحسن ممثل عن فيلم «سوق المتعة» من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، كما حصل من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي علي جائزة أحسن ممثل عن فيلم «الكيت كات».

أبرز أعماله محمود عبدالعزيز الدرامية

وخلال مشوار محمود عبدالعزيز الفني قدم العديد من الأدوار الفنية الهامة والتي مازالت عالقة في اذهان الجمهور علي مر السنوات وابرزها دور رأفت الهجان في المسلسل التليفزيوني الذي يحمل نفس الاسم وهو من ملف المخابرات المصرية، وبعده قدم محمود عبد العزيز مسلسل محمود المصري والذي جسد فيه شخصية أحد كبار رجال الأعمال وأيضا حقق هذا المسلسل نجاح كبير.

أما بالنسبة للسينما فقد قدم الفنان الراحل 84 فيلماً، بطولة بين الرومانسية الكوميديا والدراما.