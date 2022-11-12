إصابة 3 أشخاص في حادثين منفصلين ببورسعيد

شهدت محافظة بورسعيد مساء الجمعة، حادثي سير ومشاجرة بالأسلحة البيضاء، نتج عنها إصابة سيدة وشقيقين في حي الزهور ببورسعيد، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

إخطار بحادث إصابة سيدة

وتلقى اللواء مدحت عبدالرحيم مدير أمن بورسعيد إخطارًا من الدكتور مصطفى شعبان رئيس فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد يفيد بوصول نجاه عبد العال فرح 23 سنة مصابة بنزيف بالمخ وكدمات بالصدر، ولا تحتاج لتدخل جراحي، وتبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد، أن السيدة كانت تعبر الطريق أمام المدينة الرياضية بنطاق حي الزهور فصدمتها سيارة مسرعة ويجري ضبط السيارة.

وصول مصابين آخرين إلى المستشفى

كما تلقى مدير أمن بورسعيد إخطارًا يفيد بوصول حليم السعيد السيد حنفي المصرى 25 سنة مصاب بطعنة بالبطن، ومحمد السعيد السيد حنفي 30 سنة، مصاب بجروح سطحية بالصدر والرأس، إلى مستشفى الزهور، وجار التعامل مع الحالتين.

وتبين من التحريات الأولية لقسم شرطة الزهور بمديرية أمن بورسعيد أن المصابين تشاجرا مع آخرين بالأسلحة البيضاء ويجري معرفة أسباب المشاجرة وضبط أطرافها والسلاح المستخدم فيها.

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.