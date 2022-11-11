إصابة شقيقين في مشاجرة بالأسلحة البيضاء ببورسعيد

أصيب شقيقان في مشاجرة بالأسلحة البيضاء، بينهما وآخرين مساء اليوم، في منطقة عمر بن عبد العزيز بحي الزهور ببورسعيد، وجرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

نقل المصابان إلى المستشفى

تلقى اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد، إخطار من الدكتور مصطفى شعبان رئيس فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، يفيد بوصول مصابان إلى مستشفى الزهور، التابع للتأمين الصحي الشامل عن طريق الإسعاف، وهما حليم السعيد السيد حنفي المصري 25 سنة، مصاب بطعنة بالبطن، ومحمد السعيد السيد حنفي 30 سنة، يعانيان من جروح سطحية بالصدر والرأس، وجار التعامل معهما.

ضبط أطراف المشاجرة

وتبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد، أن المصابين تشاجرا مع آخرين بالأسلحة البيضاء، ويجر معرفة أسباب المشاجرة وضبط أطرافها والسلاح المستخدم فيها.

وأمر مدير أمن بورسعيد، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستكمل النيابة العامة التحقيقات، لمعرفة ملابسات الحادث.