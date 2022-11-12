دينا الشربيني عن قفزها بالبارشوت من الطائرة: «العصافير بيحسوا بإيه»»

حكت الفنانة دينا الشربيني عن معاناتها من «فوبيا» الأماكن المرتفعة، لافتة أنها تمكنت من التغلب على هذا الخوف حيث قفزت بالمظلة «الباراشوت» ثلاث مرات حتى الآن لتتمكن أخيرًا من القضاء على خوفها.

وأوضحت «الشربيني»، خلال الجزء الثاني من لقائها مع الفنان أمير كرارة في برنامج «سهرانين» المذاع عبر فضائية «ON» أنها تعاملت مع خوفها بكسر ما تخاف منه، وأنها قفزت من الطائرة عالي لتواجه خوفها، موضحة: «نطيت بالبارشوت من الطيارة وبعد أول 30 ثانية بتفتح البارشوت وبتشاهد قبل ما تعملها، وأحلى حاجة الوقت اللي بيفتح فيه البارشوت ويسيبك طاير وأنا فهمت العصافير بيحسوا بإيه».

وتحدثت الفنانة دينا الشربيني عن مسلسل «زي الشمس» لافتة أن قصة المسلسل تتناول حادثة قتل شابة تٌدعى فريدة مؤكدة أن المسلسل لم يتوصل لمن قتل فريدة، وأنها نفسها لا تعلم من قتل فريدة في أحداث المسلسل، مؤكدة أنه كان هناك نهاية للمسلسل وبعد تسريبها تقرر تغير نهاية المسلسل.