احتفالية كبرى في دمياط لدعم الرئيس السيسي والدولة المصرية

نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة دمياط بمشاركة مجموعة من المواطنين احتفالية كبرى لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي والدولة المصرية، بالتزامن مع انعقاد قمة المناخ المقامة حاليا في مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء.

وتأتى المسيرات الداعمة للرئيس بعد أن فشلت كل الدعوات التي نادت بها الجماعة المحظورة للخروج في مظاهرات، ولم يستجب لها المصريون في الوقت الذي خرج فيه الآلاف من أهالي دمياط من أطفال ونساء وشيوخ مطالبين باستكمال مسيرة الإنجازات، ومؤكدين تأييدهم للرئيس والدولة المصرية.

وتعالت الهتافات: «بنحبك يا سيسي، وتحيا مصر» وطافت السيارات المزينة بأعلام مصر شوارع دمياط وسط أغاني وطنية للتأكيد على دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي والدولة المصرية.

هدوء في شوارع دمياط

وشهدت محافظة دمياط هدوءا تامًا في الشوارع والميادين وسط تواجد أمني في أنحاء المحافظة

ادعاءات كاذبة

وعن شائعة رددتها جماعة الإخوان المحظورة أن هناك صعوبة في حركة المواصلات، فقد رصدت الوطن وجود سيولة مرورية في الشوارع دون أي تجمعات عكس ما تروح له الجماعة المحظورة على مواقع التواصل الاجتماعي من نزول المصريين إلى الميادين، إلا أن الواقع يكذب تلك الادعاءات حيث يخيم الهدوء على شوارع دمياط.