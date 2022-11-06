ضبط 1462 مخالفة تموينية في دمياط خلال أكتوبر الماضي

شنّت مديرية التموين والتجارة الداخلية في دمياط، حملات موسعة تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض، محافظ الإقليم، بتكثيف وتشديد الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز، والتأكد من توافر السلع بأسعار مناسبة والمواد البترولية، والتزام المخابز بالمواصفات والموازين المقررة والإعلان عن أسعار على السلع بالأسواق.

محاضر متنوعة لمخالفات الأسواق بدمياط

وأعلنت مديرية التموين، في بيان لها، أن الحملة أسفرت عن تحرير 1462 محضرًا ضد المخالفين، خلال الحملات التي جرت في أكتوبر المنقضي، وتضمنت تحرير117 محضرًا للمخابز بعد رصد مخالفات بينها نقص وزن رغيف الخبز وغش وتدليس وضرب وهمي والعمل دون ترخيص وخبز غير مطابق للمواصفات.

وأوضحت المديرية أنه طبقًا للمتابعة الميدانية على الأسواق لمتابعة حركة السلع، جرى تحرير 1345 محضرا لوجود مخالفات تنوعت بين عدم الإعلان عن الأسعار، وضبط حالات غش تجاري وعدم وجود شهادات صحية وعرض لحوم مكشوفة ومنتجات مجهولة المصدر وبيع بأزيد من التسعيرة وعمل دون ترخيص.

تحليل عينات غذائية وأخرى من المطاحن

كما أخذت المديرية 60 عينة غذائية للتأكد من مطابقتها للمواصفات المطلوبة، و63 عينة من المطاحن.

وأكدت المديرية على بذلها أقصى جهد لتنفيذ توجيهات محافظ دمياط، بتكثيف الرقابة على الأسواق والمنشآت التموينية بأنواعها لمكافحة الغش التجاري، وضمان وصول الدعم لمستحقيه.