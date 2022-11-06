محافظ دمياط: ضخ كميات جديدة من الأرز في الأسواق خلال أيام

بحثت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، آليات متابعة منظومة توريد وضرب الأرز، خلال اجتماعها مع علي الغزاوي مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية وعدد من التجار وأصحاب مضارب الأرز المعتمدة، اليوم الأحد.

توريد كميات أرز الشعير المضبوطة لمنافذ المحافظة

وأكدت محافظ دمياط، فى مستهل الاجتماع على متابعتها الدورية لتلك المنظومة، موجهة تعليماتها إلى مديرية التموين بتوريد كميات أرز الشعير المضبوطة قبل تهريبها خارج المنظومة إلى المضرب الحكومي بالزرقا لضخه بمنافذ المحافظة والأسواق خلال الأيام المقبلة وبيعه بالسعر الرسمي المقرر.

كما ناقشت المحافظ المعوقات التى تواجه أصحاب المضارب بدايةً من استلام المحصول من المزارعين حتى توريده ضمن المنظومة، وذلك لوضع حلول مناسبة، مؤكدة أن المحافظة حريصة على إزالة جميع المعوقات التى تواجه تلك المنظومة وذلك بالتنسيق مع وزارة التموين لتحقيق الصالح العام وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.

مبادرات لخفض الأسعار بالتنسيق مع تموين دمياط

في سياق متصل، تابعت محافظ دمياط مستجدات خطة إطلاق مبادرات بالتعاون بين المحافظة و بعض التجار لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، إذ أشادت بجهود التجار المشاركين في تحقيق ذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين.

وفي وقت سابق، أعلنت الدكتورة منال عوض، بيع كيلو الأرز المعبأ بمبلغ قيمته 15 جنيهًا في عدد من منافذ المحافظة، بالتنسيق مع مديرية التموين، ووجهت بشن حملات رقابية على الأسواق لضبط الأسعار ومنع احتكار السلع الاستهلاكية وضبط أي مخالفة تموينية، وإحالتها إلى جهات التحقيق.

كما وجهت الدكتورة منال عوض، الأهالي بالإبلاغ عن أي مخالفات عبر قنوات التواصل المباشرة مع الديوان العام، وحثت التجار على الالتزام بالأسعار المقررة، وتوفير السلع للمواطنين، والاشتراك في مبادرة خفض الأسعار، التي جرى الإعلان عنها في وقت سابق.