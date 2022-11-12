رئيس الإسماعيلي يعلن عرض عبدالرحمن مجدي للبيع

أعلن يحيى الكومي رئيس نادي الإسماعيلي، عرض عبدالرحمن مجدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بكتيبة الدراويش للبيع، تزامنا مع رغبة اللاعب في الرحيل عن صفوف الفريق، ووجود بعض العروض غير الرسمية لضمه.

وقال «الكومي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «جمهور التالتة»، عبر قناة «أون تايم سبورت 2» مع الإعلامي إبراهيم فايق: «لا توجد أزمة معه، هو هيتنازل عن الإنذار الذي تقدم به المحامي الخاص به، وحصل على كل مستحقاته، باستثناء السنة الجديدة، وهياخدها دفعة دفعة، وزملائه لم يحصلوا».

وأضاف «الكومي»: «أنصحه يلم الدور شوية، هو نجم كبير والناس بتحبه، رأيي يمشي ويسيب ذكرى كويسة، مفيش عروض رسمية جاتلنا، كلها كلام عن طريق وكيله نادر شوقي». لمزيد من التفاصيل اضغط هنا