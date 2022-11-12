مراسل «القاهرة الإخبارية» بنيويورك: التاريخ المصري يٌدرس في أمريكا

كشف ياسر نور الدين مراسل فضائية القاهرة الإخبارية من نيويورك عن الانطباعات الأمريكية عن الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن العلاقات المصرية الأمريكية بدأت عام 1832 حينما دشنت أمريكا أول قنصلية لها داخل الأراضي المصرية، لافتًا أن العلاقات ممتدة بين البلدين طوال التاريخ الحديث.

آثار توت عنخ آمون ستقوم بجولة في الولايات الأمريكية

ولفت «نور الدين»، خلال مداخلة مع الإعلامي محمد عبدالرحمن في برنامج «هذا المساء» أن هناك تبادلًا ثقافيًا وتقديرًا كبيرًا من المواطن والإدارة الأمريكية تجاه مصر وشعبها، مشيرًا أن آثار الملك توت عنخ آمون خاضت جولة في الولايات الأمريكية، واهتم بها عدد ضخم من الأمريكيين.

ولفت إلى أن التاريخ المصري يٌدرس داخل المدارس، مشيرًا أن هناك شغفًا كبيرًا بالتاريخ المصري، مؤكدًا أن الاستثمارات الأمريكية في مصر تجاوزت 23 مليار دولار والتبادل التجاري وصل العام الماضي لـ9.1 مليار دولار وأن الصادرات المصرية وصلت لـ3.4 مليار دولار سنويًا ومنها القطن المصري والمنسوجات المصرية المنتشرة في المحلات الأمريكية.