نقابة المهندسين تنظم ندوة عن المتطلبات العامة في السلامة اليوم

تنظم لجنة السلامة والصحة المهنية التابعة لنقابة المهندسين، اليوم، ندوة «المتطلبات العامة في السلامة»، ويلقيها كل من الدكتور محمد مصطفى جباره الخبير في الهندسة الكيميائية، والدكتور سعيد عبد المجيد حسنين الأستاذ المتفرغ بالهندسة الكيميائية.

ندوات نقابة المهندسين للأعضاء والخريجين بهدف التدريب والتطوير

وذكرت نقابة المهندسين في بيان عبر صفحتها على «فيس بوك»، أن الندوة تعقد في الخامسة مساء اليوم بقاعة «عثمان أحمد عثمان»، وتأتي في إطار سلسلة الندوات والمحاضرات المجانية التي تنظمها الشعب المختلفة في نقابة المهندسين، للأعضاء والخريجين، بهدف التدريب والتطوير على المجالات الهندسية المختلفة.

كيف تصبح مهندس كهرباء ناجحًا في مجال المقاولات؟

وفي وقت سابق، نظمت لجنة التوظيف التوعوية لإعداد وتأهيل شباب المهندسين لسوق العمل محاضرة «كيف تصبح مهندس كهرباء ناجحًا في مجال المقاولات؟»، بحضور عدد من المهندسين حديثي التخرج وطلاب السنوات النهائية بكليات الهندسة، وحاضر فيها عدد من المختصين في هذا المجال.

وقالت اللجنة في بيان، إن المحاضرة ضمن سلسلة المحاضرات التوعوية التي تعقدها اللجنة، انطلاقًا من الأهداف العامة لنقابة المهندسين، ورؤية لجنة التوظيف لإعداد وتأهيل المهندس المصري، خاصة حديث التخرج لسوق العمل الهندسي داخل مصر وخارجها.