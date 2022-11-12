رئيس «مركز المناخ»: الخريطة التفاعلية ترصد المناطق المهددة بيئيا.. والإسكندرية نموذجا

قال الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز تغير المناخ، إن الخريطة التفاعلية لمخاطر التغيرات المناخية ترصد ما تتعرض له مساحة مصر من الشمال إلى الجنوب من مظاهر مناخية متباينة ومتسارعة، مطالبا بتوفير خريطة توضح المناطق الهشة مناخيًا أي التي ستشهد تغيرات مناخية كبيرة وينتج عنها أضرار وخسائر.

شمال الدلتا معرض لارتفاع مستوى سطح البحر

وأضاف «عدلي»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، مع الإعلامية دعاء جاد الحق عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أن مناطق شمال الدلتا معرضة لارتفاع مستوى سطح البحر وتملح الأراضي الزراعية وتراجع إنتاجها.

ولفت إلى أن الدلتا أكثر تتأثر بارتفاع المياه الأرضية وتعرضها لموجات حرارية تكرارية أكثر من المعدلات الطبيعية، تؤثر بالسلب على جميع مناحي الحياة.

أهمية تحديد المناطق الضعيفة «الهشة»

وأشار إلى تحقيق أحد نتائج هذه الخريطة، بتحديد المناطق المعرضة لتساقط كمية أكبر من الآمطار في وقت قليل، وهو ما يشكل أهمية كبرى لإعادة تأهيل البينة التحيتة لتلك المناطق، مدللًا على ذلك بمدينة الإسكندرية، التي تعرضت لكميات أمطار كبيرة خارج استيعاب شبكات الصرف ما أدى لتعطل مصالح المواطنين لفترات طويلة، وبالتالي هذه المدينة تعد منطقة هشة وإعطائها علامة باللون الأحمر.

وتابع رئيس مركز تغير المناخ، بأن الأسلوب السالف ذكره عن المناطق الهشة ينطبق أيضًا على المناطق الزراعية، لافتا إلى أن هناك مناطق معرضة لعواصف تُرابية لقربها من الصحراء، كمناطق غرب الدلتا والساحل الشمالي الغربي، علاوة على الواحات.