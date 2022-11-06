مصرع شاب صدمته دراجة نارية على طريق الدلتا في شبين القناطر

شهدت مدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، مصرع شاب صدمته دراجة نارية ثم اصطدمت بسيارة نقل بسبب السرعة الزائدة، على طريق الدلتا، بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام، وتحرر المحضر اللازم، وتولت الجهات المعنية التحقيق، فأمرت بالتصريح بدفن الجثة.

دفن جثمان ضحية الحادث

وجرى تشييع جثمان ضحية الحادث، وسط حالة من الحزن بين الأهالي، بينما طلبت جهات التحقيق الاستعلام عن حالة المصاب.

تفاصيل تصادم شبين القناطر

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق الدلتا، ووجود جثة ومصاب.

انتقلت أجهزة الأمن، إلى مكان الحادث، وتبين مصرع شخص كان يعبر الطريق، بسبب السرعة الجنونية لقائد دراجة نارية على الطريق الذي اصطدم به، فلقى مصرعه، ثم اصطدمت الدراجة النارية بسيارة نصف نقل، ما أدى إلى إصابة قائد الدراجة، وفر قائد السيارة النقل هاربا من مكان الحادث.

هرع الأهالي من المنازل على جانب الطريق، وقاموا بنقل المصاب والمتوفى للمستشفى.