وصول آلاف السائحين من مطارات أوروبا إلى الغردقة ومرسى علم

تشهد الغردقة ومرسى علم ارتفاع معدلات حركة رحلات الطيران السياحية، حيث من المقرر وصول آلاف السائحين من جنسيات مختلفة إلى مطاري المدينتين، وذلك على متن 171 رحلة طيران سياحية، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات.

وصول آلاف السائحين

وأكد مصدر ملاحي لـ«الوطن»، أن جدول تشغيل الرحلات المعلن بمطارات البحر الأحمر كشف وصول آلاف السائحين الأجانب على 171 ‪ رحلة طيران قادمة من مطارات أوروبا، حيث يستقبل مطار الغردقة 135، ومرسى علم 36، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات.

انتعاش الحركة السياحية

وأشار عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر، إلى أن فنادق الغردقة ومرسى علم تشهد انتعاشة سياحية، تزامناً مع قمة المناخ بشرم الشيخ، حيث يتوافد آلاف السائحين بالفنادق والمنتجعات السياحية بشواطئ البحر الأحمر.

وذكر الخبير السياحي لـ«الوطن»، أن اليوم السبت سيشهد أعلى معدل وصول رحلات طيران خلال الأسبوع، وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.