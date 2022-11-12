أبرز تصريحات كارول سماحة في «أنغام»: أنتمي لـ«الرحبانية».. وتجسيد «صباح» صعب

ظهرت الفنانة كارول سماحة، ضيفة على برنامج «أنغام» المعروض عبر شاشة قناة dmc، حيث قدمت الكثير من أغانيها المميزة وتحدثت عن كواليس أعمالها الفنية وتفاصيل عن حياتها الخاصة.

وتطرقت سماحة، إلى أكثر الأصوات الغنائية اللبنانية التي تأثرت بها في الصغر، وهم فيروز وصباح ووديع الصافي، قائلة «فيروز أو المدرسة الرحبانية هي أكثر مدرسة أنتمي لها».

كارول سماحة تتحدث عن تجربتها في مسلسل الشحرورة

كما تحدثت سماحة، عن تفاصيل تقديمها لمسلسل «الشحرورة»، قائلة: «صباح كان شيء كتير صعب إنك تختصريه لتفهميه بحر واسع». وأشارت إلى أنها شاهدت كل الأعمال التي قدمتها صباح وهي في سن صغيرة عندما كانت تظهر بالشعر الأسود، وتلك التي قدمتها بالشعر الأشقر وكانت شخصية مختلفة.

وأكدت أن صباح من أصعب الشخصيات التي يمكن تجسيد سيرتها الذاتية، لافتة إلى أنها تناولت الفنانة الراحلة من الجانب الإنساني أكثر من الفني.

وألقت الضوء على بدايتها مع الغناء، وقالت إنها بدأت غناء وتقديم ألبومات بشكل احترافي بداية من عمر الـ30، بينما خاضت تجربة التمثيل على المسرح خلال عقد العشرينات.