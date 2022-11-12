«التخطيط»: نسعى لتطبيق «حياة كريمة» في أفريقيا.. ونعرض قصص نجاحها في COP27

قالت الدكتورة منى عصام مساعد وزيرة التخطيط لشؤون التنمية المستدامة، إنّ التحضيرات لمؤتمر قمة المناخ COP27 بدأت منذ أكثر من 7 أشهر، موضحة «حاولنا نعد بشكل ممنهج للقمة، إذ أنَّه حدث كبير وقد لا يتكرر مرة أخرى، ونحن نتفهم أنَّه COP أفريقي، ومصر مثل القارة الأفريقية ككل، ونحاول أن نبني على قصة النجاح الخاصة بمبادرة حياة كريمة، إذ نطرحها على الدول الأفريقية، ونحاول إعادة تطبيقها فيها».

مشاركة كل المعنيين بالتغيرات المناخية

وأضافت مساعد وزيرة التخطيط، خلال حوارها مع الإعلامي محمد الشاذلي، مقدم برنامج صباح الخير يا مصر على القناة الأولى والفضائية المصرية: «شعرنا بأهمية مشاركة كل أصحاب المصلحة والعاملين في مجال تغير المناخ، وشاركنا الشركاء بالفعاليات المقترحة، ومنذ اليوم الأول، بدأنا للترتيب ليوم الحلول، وهو 17 نوفمبر آخر الأيام الموضوعية في القمة».

وتابعت «نستهدف من خلال يوم الحلول، خلق منصة يكون فيها كل أصحاب المصلحة يطرحون كل الحلول القابلة للتطبيق، وأعتقد أن ملامح هذا اليوم ظهرت في الجلسات التي جرى عقدها في الأيام المقبلة».

التغطية من اليوم الأول حتى الأخير

وأكّدت «نغطي الفعاليات بداية من يوم التمويل حتى آخر يوم، وهو يوم الحلول، وذلك بمجموعة من الجلسات التي تشترك فيها وزيرة التخطيط أو أحد أفراد الوزارة، بحسب الموضوع الذي يتم طرحه، وعقدت الوزيرة مجموعة من اللقاءات مع وزراء دول مختلفة أو مؤسسات دولية كثيرة، طرحنا فيها رؤية مصر ووزارة التخطيط فيما يخص قضايا تغير المناخ".