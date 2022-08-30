أحمد وفيق وجاسمين طه يقدمان افتتاح مهرجان القاهرة للمسرح التجربيي

يقدم الفنان أحمد وفيق والمذيعة جاسمين طه زكي حفل افتتاح الدورة التاسعة والعشرين لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التحريبي برئاسة الدكتور جمال ياقوت، ويخرج مراسم الحفل الفنان شادي سرور.

موعد حفل افتتاح مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التحريبي

يقام حفل الافتتاح يوم الخميس، الأول من سبتمبر، بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية في تمام الساعة الثامنة مساء، ويسبق حفل الافتتاح «ريد كارت» يجمع كل نجوم وضيوف ووفود المهرجان من كل دول العالم.

ويكرم المهرجان خلال حفل افتتاحه 5 قامات مسرحية من مصر والسعودية وتونس، على رأسهم اسم الراحل الدكتور كمال عيد أحد أبرز رواد المسرح العربي، والمخرج انتصار عبدالفتاح الذي نال شهرة محلية ودولية عن أعماله المسرحية المتفردة، وكذلك الكاتب السعودي فهد ردة الحارثي أحد أهم رواد حركة التجديد في المسرح السعودي.

ويُكرم أيضا من تونس أنور الشعافي، وهو سينوغراف ومخرج مسرحي له العديد من التجارب المسرحية داخل وخارج تونس، وكذلك دومينك شامبين من كندا، وهو مخرج ومؤلف ومنتج مسرح أخرج العديد من عروض سيرك الشمس بكندا، وقدم العديد من العروض في مسارح لوس انجلوس، ويحاضر في معهد الدراما بكندا والكونسيرفيتوار، وحصل على العديد من الجوائز العالمية في الإخراج والكتابة.

لجنة تحكيم المسابقة الرسمية

وتكونت لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للمهرجان من المخرج خالد جلال رئيسا، وعضوية كل من الفنان الأردني علي عليان، والكاتبة الكويتية نرمين الحوطي، والفنان السويدي Karl Birger Leonardo، والمخرج الإيطالي Danil Cremoonte، والفنان البولندي Dawid Tomas Zkozlowski، والفنان الإنجليزي Richard Talbot.

أما لجنة مشاهدة تلك المسابقة فتكونت في العروض المصرية من الدكتور حاتم حافظ، والناقد محمد مسعد، والفنان مناضل عنتر، والمخرج هاني عفيفي، والفنان أكرم نجيب مقرر اللجنة، ولجنة مشاهدة العروض العربية تكونت من المخرج ناصر عبدالمنعم، والمخرج هاني المتناوي، والناقدة رشا عبدالمنعم، والسينوغراف محمود صبري، والفنان هشام عباس مقرر اللجنة.

والدورة 29 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي تحمل اسم المسرحي العالمي بيتر بروك، وتقام في الفترة من 1 حتى 8 سبتمبر المقبل، برئاسة الدكتور جمال ياقوت، وتحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني.