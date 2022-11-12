أسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت 12-11-2022 في مصر.. الساسو بـ42 جنيها

أصدرت شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، اليوم السبت، نشرة بأسعار الفراخ البيضاء ومشتفاتها، فضلا عن الأنواع الأخرى من الدواجن، مشيرة إلى أن الغالبية العظمى من اللحوم البيضاء تشهد استقرارا بفضل توافر المعروض.

أسعار الفراخ اليوم السبت

وقال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الأسعار سجلت استقرارا ملحوظا، إذ تراوح اليوم سعر الفراخ البلدي في المزرعة بين 46 و48 جنيهًا، بينما تصل للمستهلك بسعر بين 48 و50 جنيهًا.

وأوضح رئيس الشعبة، أن سعر الفرخ الساسو داخل المزرعة تباع بسعر 38 جنيها، وفي الأسواق المحلية بـ42 جنيهًا، مضيفا أنّ سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء يباع من المزرعة بسعر 33 جنيها من المزرعة، بينما تباع للمستهلك في السوق المحلية بنحو 38 جنيهًا.

سعر الفراخ البيضاء في المحال التجارية

ووفق جولة أجرتها «الوطن»، لرصد أسعار الفراخ البيضاء اليوم ومشتقاتها في السوق المحلية، جاءت على النحو التالي:

- سجل البانيه بين 95 و130 جنيهًا.

- سجل سعر صدور الدواجن بالعظم بين 80 و90 جنيهًا.

- سجل سعر وقيمة الفرخة المجمدة وزن من 750 إلى 1300 جرام، قيمة تراوحت ما بين 70 و95 جنيها.

- سجل الشيش طاووق الكيلو بـ120 جنيهًا.

- سجل سعر الشيش البانية قيمة تراوحت بين 120 و170 جنيها.

- سجل سعر الهياكل للفراخ البيضاء عند قيمة تراوحت بين 20 و26 جنيهًا.

- سجل سعر الأجنحة بين 30 إلى 35 جنيهًا.

- سجل سعر طبق الكبد والقوانص اليوم من 45 إلى 55 جنيهًا في المحلات التجارية الكبري.

- سجل سعر الكيلو جرام الحي من الفراخ البيضاء ما بين 40 إلى 42 جنيهًا.

- سجل سعر الأوراك اليوم السبت بين 54 و56 جنيهًا.

- سجل سعر الأوراك المخلية اليوم بين 65 و70 جنيهًا.

- سجل طبق الدبابيس لقيمه تراوحت بين 60 و65 جنيهًا.