سعر الذهب اليوم في مصر 2022 مع بداية التعاملات الصباحية

تحرك جديد شهده سعر الذهب اليوم في مصر 2022 في بداية التعاملات الصباحية ليوم السبت الموافق 12 نوفمبر مقارنًا بالأسعار التي أعلن عنها في نهاية تعاملات أمس، إذ سجل عيار 21 نحو 1248 جنيهًا للبيع و1254 جنيهًا للشراء.

ووصل سعر الذهب عيار 24 اليوم في محلات الصاغة للبيع 1431 والشراء 1435، وعيار 22 استقر عند بيع 1312 شراء 1316، أما الذهب عيار 21 فوصل اليوم لـ1252 جنيهًا للبيع والشراء فسجل نحو 1256 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

واستقر سعر الذهب عيار 18 اليوم في محلات الصاغة عند 1073 جنيهًا للبيع والشراء وصل لنحو 1077 جنيهًا، وعيار 14 سجل بيع 835 جنيهًا، شراء 837 جنيهًا، وعيار 12 بيع 715 جنيهًا وشراء 718 جنيهًا، والأونصة بيع 44,500 جنيه، وشراء 44,642 جنيه، والجنيه الذهب عند بيع 10,016 جنيه وشراء 10,048 جنيه، وكيلو الذهب بيع 1,430,857 جنيه شراء 1,435,429.

سعر الذهب اليوم في أسواق المال

وفي أسواق المال العالمية سجل سعر الذهب اليوم ارتفاعا كذلك، إذ وصل سعر عيار 24 لـ1,387 جنيه، ما يعادل 56.99 دولار أمريكي، وعيار 22 استقر عند 1,272 جنيه، ما يعادل 52.24 دولار، فيما وصل عيار 21 اليوم 1,214 جنيه ما يعادل 49.86 دولار.

واستقر عيار 18 اليوم السبت عند 1,041 جنيه ما يعادل 42.74، وعيار 14 وصل 809.33 جنيه ما يعادل 33.24، وعيار 12 سجل 693.71 جنيه ما يعادل 28.49 دولار، وعيار 9 وصل إلى 520.28 جنيه ما يعادل 21.37 دولار.

سعر الجنيه الذهب في أسواق المال

ووصل سعر أوقية الذهب اليوم السبت لـ43,149 جنيه ما يعادل 1,772، والجنيه الذهب سجل 9,712 جنيه ما يعادل 398.92 دولار، وكيلو الذهب 1,387,415 جنيه ما يعادل 56,987 دولار أمريكي.