الناشطة المناخية «دوروثي»: أخطط للعودة من مصر للسويد بالدراجة

كشفت دوروثي هيلدبراندت، الناشطة المناخية السويدية، أنها تخطط للعودة إلى السويد من خلال الدراجة، «أعتقد أنني سأعود للسويد عبر الدارجة ولدي خطة لذلك، وربما سأقضي أكثر من 4 أشهر للعودة».

نصيحة للمواطنين في مصر

ونصحت «دورثي»، خلال لقاء ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «DMC»، وتقدمه الإعلامية داليا أشرف، اليوم السبت، المواطنين في مصر بركوب الدراجة، ليس بالضرورة كل يوم ولكن على الأقل في العطلات الأسبوعية.

وكشفت السيدة السويدية تفاصيل رحلتها من السويد إلى مصر عبر الدراجة لحضور مؤتمر المناخ COP27 في شرم الشيخ، موضحة أنها مرت على 17 دولة للوصول إلى مصر.

وقالت إنها استغرقت 10 أيام في طريقها من السويد إلى حدود دولتها، ومنها إلى الدنمارك وألمانيا وفرنسا ثم سويسرا ثم ألمانيا مرة أخرى ثم النمسا والمجر ثم سلوفاكيا وكرواتيا وصربيا وبلغاريا واليونان ومنها إلى تركيا، ثم عبرت من خلال قارب إلى لبنان نظرا لأن الحدود بين سوريا وتركيا مغلقة، ثم وصلت إلى الأردن ومنها إلى مصر.

ولفتت أن رحلتها بالدراجة من السويد إلى مصر استغرقت 4 أشهر، وكان هناك أيام عطلات توقفت فيها، وانتظرت قاربا في تركيا لكي تصل إلى لبنان.

استعدادات قبل الرحلة

وأشارت «دوروثي» إلى أن الاستعدادات التي أخذتها قبل انطلاق رحلتها تمثلت في توفير المياه والغذاء والملابس وبطاريات إضافية للدراجة، وأدخرت بعض النقود التي لم تكف لكل الأشياء.

ولفتت أنها ذهبت إلى جلاسكو العام الماضي لحضور فعاليات COP26 في مسافة قطعتها تصل إلى 2500 كيلومتر، وقررت أن تقوم برحلة مماثلة لشرم الشيخ المستضيفة لـ COP27 رغم أنها رحلة طويلة وصعبة، «عندما سمعت أن المؤتمر القادم في مصر، قلت يا لها من مسافة طويلة، ولكن نظرت على الخريطة وقمت بهذه الرحلة».