برلماني يتقدم بطلب إحاطة لمواجهة محتكري الأرز وتشديد الرقابة على الأسواق

تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزيري التموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي بشأن مواجهة جشع التجار الذين يتعمدون إخفاء الأرز من الأسواق بعد تسعيره من جانب وزارة التموين، وتوضيح حقيقة تراجع إنتاج الأرز بسبب تقليص المساحات المزروعة.

وقال «محسب»، في طلبه، إن الأرز يعتبر من المحاصيل الاستراتيجية للدولة المصرية، فهو طبق أساسي على موائد المصريين، ويعتبر من المحاصيل التى تحقق فيها مصر اكتفاءا ذاتيا، حيث يلبي الإنتاج المحلي حاجة الشعب المصري، لكن خلال الأيام الماضية ارتفعت أسعاره بشكل مبالغ فيه وغير مبرر، بالإضافة إلى اختفاء بعض الأصناف من السوق.

اختفاء الأرز من المتاجر

وأضاف «محسب» في البيان الصادر عنه منذ قليل، أنه تلقى شكاوى من المواطنين في هذا الشأن، مشيرا إلى إختفاء الأرز من المتاجر، بعد إعلان وزارة التموين عن تسعيره بـ 12 جنيها للسائب، و15 للمعبأ، وعلى الرغم من وجود غرامة تبدأ من 100 ألف جنيه وتصل إلى 5 ملايين جنيه لمن يحاول إخفاء سلعة من السوق ، إلا أن ذلك لم يحقق الردع اللازم للتجار الذي يحاولون خلق أزمة من أجل تحقيق أرباحا إضافية على حساب المواطن البسيط الذي أصبح محملة بالأعباء.

السعر الإلزامي للأرز

وأوضح عضو مجلس النواب: على الرغم من قرار السعر الإلزامي للأرز، الذي بدأ تنفيذه في مطلع سبتمبر الماضي، بعد نشر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 66 لعام 2022، إلا أن الأرز زاد سعره بعد القرار أيضا، قبل أن تشهد بعض الأصناف اختفاء من الأسواق، فيما وصل سعر كيلو الأرز في بعض المناطق إلى 22 جنيها وهي زيادة كبيرة لا يمكن للمواطن تحملها في سلعة أساسية لا يمكن التخلى أو الاستغناء عنها.

وتابع النائب: استغلت بعض المصانع قرار الحكومة الذي حدد سعر بيع كيلو الأرز المعبأ بـ 15جنيها، دون تحديد شروط التعبئة، أو توضيح مواصفات المنتج، في تعبأة الأرز ذات الجودة المنخفضة أو ما يطلق عليه الفرز الثالث، وبيعه بالسعر المحدد من الحكومة بـ 15 جنيها، رغم عدم جودته.

تشديد الرقابة على الأسواق

وطالب «محسب»، الحكومة بالتحرك السريع لتشديد الرقابة على الأسواق، وملاحقة التجار الذين يقومون بإخفاء الأرز من الأٍسواق من أجل خلق أزمة، بالإضافة إلى توضيح ما إذا كان هناك تراجعا في إنتاج الأرز هذا العام ، لافتا إلى وجود تقرير لوزارة الزراعة الأمريكية توقع انخفاض إنتاج مصر من الأرز في موسم 2021 /2022 بنسبة تصل لـ28% مقارنة بالعام الماضي، وتوقع أن يكون 3.19 مليون طن، مقابل 4.4 مليون طن في 2020/2021 وقال التقرير إن هذا الانخفاض سببه تقلص المساحة المزروعة من الأرز.

حظر تصدير الإنتاج المحلي من الأرز

وشدد النائب أيمن محسب على ضرورة تفعيل حظر تصدير الإنتاج المحلي من الأرز خلال الموسم الحالي، والتعاقد على استيراد كميات من أرز الشعير رفيع الحبة، لإجبار التجار على الإفراج عن كميات الأرز التى يقومون بتخزينها لتعطيش السوق، وزيادة كميات الأرز المعروضة عبر منافذ وزارتى التموين والزراعة ومنافذ القوات المسلحة والشرطة لتوفيرها للمواطنين بأسعارها الرسمية، وتشديد الرقابة على الأسواق لمواجهة جشع التجار، حتى لا تتفاقم الأزمة.