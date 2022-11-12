وفاة شيخ الطريقة المغازية الخلوتية عن عمر ناهز 70 عامًا

أعلن الديوان العام للطريقة المغازية الخلوتية، اليوم السبت، وفاة الشيخ نضال السيد محمد المغازي شيخ الطريقة المغازية بمصر والعالم الإسلامي، بعد رحلة حافلة بالعطاء ونشر التصوف الإسلامي بمصر وخارجها، وذلك عن عمر يناهز 70 عامًا.

وذكرت «الطريقة المغازية»، في بيان لها: «بقلوب راضية بقضاء الله وقدره تنعى مشيخة عموم السادة المغازية بجمهورية مصر العربية والوطن العربي والعالم الاسلامي، شيخها وعميدها وشيخ الطريقة المغازية الخلوتية، السيد الشريف الشيخ نضال السيد محمد محمد على محمد عامر المغازى، الذى توفي فجر اليوم على أثر وعكة صحية ألمت به خلال الفترة الأخيرة».

تشييع الجثمان من مسهد سيدي غازي

وأضاف البيان أنه سيتم تشييع الجثمان اليوم السبت من مسجد سيدي غازي بمدينة كفر الدوار محافظة البحيرة، وبمشاركة عدد كبير من شيوخ واتباع ومريدي الطرق الصوفية.

ونعى المجلس الصوفي الأعلى بكامل أعضائه، الشيخ نضال المغازي شيخ الطريقة المغازية، الذى وافته المنية فجر اليوم، بعد أن قدم خدم طريق الصوفية ونشر الدين الوسطى الصحيح وتصدى للأفكار المنحرفة والمتطرفة في محافظته، حيث كان مثالاً للشيخ الصوفي العالم العامل .

وقال الدكتور عبدالهادى القصبي شيخ مشايخ الصوفية، أنعي أخى شيخ الطريقة المغازية الخلوتية الذى غيبه الموت عنا، بين عشية وضحاها ونسأل الله أن يغفر له وأن يتغمده بواسع رحمته فكان نعم الشيخ المربى الذى يسعى لجمع كلمة أهل الصوفية على قلب رجلاً واحد.

وأضاف «القصبي»، أن الطرق الصوفية في حالة حزن على وفاة شيخ الطريقة المغازية، الذي ما عرفناه إلا صديق وحبيب لكل أخوانه الصوفية من شيوخ ومريدين وعلماء ودعاة، وفي سبيل ذلك نسأل الله العلى العظيم أن يحشره مع الأولياء والصديقين .