أهم أخبار المحافظات في 24 ساعة.. وفاة شاب وإصابة 7 آخرين

شهدت محافظات مصر خلال الساعات القليلة الماضية عدة أحداث، كان أبرزها وفاة شاب بعد ساعات من انتهاء زفاف شقيقته في طنطا، وإصابة 7 أشخاص إثر اصطدام سيارة إسعاف بـ«توك توك» في المنيا، وضبط 200 طن أرز وسكر مجهولة المصدر في حملات تفتيشية في الشرقية، وتوريد أكثر من 34 ألف طن أرز لمواقع التجميع في المحافظة ذاتها، والإعلان عن إنشاء طريق يخدم 14 عزبة وقرية في أسيوط، وارتفاع صادرات موانئ البحر الأحمر إلى 9 آلاف طن.

وترصد «الوطن» في السطور القادمة تفاصيل هذه الأحداث الواقعة على مدار اليوم الجمعة.

وفاة شاب في طنطا

توفى الشاب عبد الرحمن كمال مجدي إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة أثناء نومه، داخل شقة سكنية بمدينة طنطا في الغربية، صباح اليوم بعد ساعات من انتهاء حفل زفاف شقيقته.

إصابة 7 أشخاص إثر اصطدام سيارة إسعاف بـ«توك توك»

وأُصيب 7 أشخاص بينهم 5 سيدات، اليوم الجمعة، إثر اصطدام سيارة إسعاف بتوتوك على طريق أسوان الزراعي السريع، أمام قرية الكفور التابع لمركز مطاي في شمال المنيا.

ضبط 200 طن أرز وسكر مجهولة المصدر في الشرقية

وضبطت مديرية التموين في الشرقية أكثر من 200 طن أرز وسكر و2 طن بنزين خلال حملات تفتيشية في عدد من مراكز المحافظة، وذلك خلال حملات تموينية مفاجئة شنتها المديرية على الأسواق والمحال التجارية.

توريد أكثر من 34 ألف طن أرز لمواقع التجميع في الشرقية

وقال المهندس أشرف طه نصير مدير عام مديرية الزراعة في الشرقية أنه جرى توريد 34 ألف و512 طن من الأرز الشعير إلى مواقع التجميع في المحافظة، لافتًا إلى استهداف توريد نحو 127 ألف طن من الأرز لهذه المواقع.

الإعلان عن إنشاء طريق لخدمة 14 قرية وعزبة في أسيوط

أعلن اللواء هشام سعد، محافظ أسيوط عن أنه يجرى إنشاء طريق «طراد النيل» في مركز القوصية بطول 4.25 متر لخدمة 14 قرية وعزبة، مشيرًا إلى أنه يجرى التجهيز للطريق ضمن الخطة الاستثمارية الموحدة للوحدة المحلية للمدينة 2022 - 2023، في إطار خطة المحافظة لتكوين شبكات طرق تربط بين القرى وبعضها.

ارتفاع صادرات مواني البحر الأحمر إلى 9 آلاف طن

ارتفعت حركة الصادرات في موانئ البحر الأحمر إلى 9 آلاف طن شملت شملت 412 شاحنة و35 سيارة، بحسب البيان الصادر عن الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر.