أستاذ المناخ: خطة إزالة الكربون أولى خطوات تقليل غازات الاحتباس الحراري

قال الدكتور شاكر أبو المعاطي، أستاذ المناخ، إن الدول الصناعية الكبرى بدأت تشعر بحجم خطورة قضية التغيرات المناخية، مشيرًا إلى أن خطة إزالة الكربون أولى خطوات لتقليل غازات الاحتباس الحراري المسببة لتلك التغيرات وأضرارها على كل القطاعات البيئية والزراعية والصحية وغيرهم، لافتًا إلى ضرورة توقف الدول عن حرق الغابات وإزالتها حتى لا ينبعث الكربون المخزن بها.

الغابات هي رئة العالم

وأضاف «أبو المعاطي»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، مع الإعلامية دعاء جاد الحق عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أن الغابات هي رئة العالم لأنها تستطيع امتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون الضار، مشيرًا إلى أن خطة العمل التنفيذية لتسريع إزالة الكربون تتمثل في 5 قطاعات رئيسية، هم: محطة توليد الطاقة، وسائل النقل البري، صناعة الصُلب، إنتاج الهيدروجين، الزراعة، حيث أنهم يمثلون العامل البشري الذي ينتج عنه غازات الانبعاثات.

قطاع الزراعة يخرج عنه 16% من الانبعاثات الكربونية

وتابع، أن تحويل وسائل النقل إلى الطاقة الجديدة والمتجددة سيقلل أكثر من ثلثي الانبعاثات الدفيئة، كما أن قطاع الزراعة يخرج عنه 16% من الانبعاثات بسبب تشغيل آلات الري والجرارات الزراعية التي تستخدم في الحرق، لذلك يجب بدء العمل بالري المطور ودق الأسمدة في شبكات الري بدلًا من تصاعد أكاسيد النيترون، فضلًا عن تدوير المخلفات المتصاعدة من حرق قش الأرز لتقليل غاز الميثان.

وأشار أستاذ المناخ، إلى أن خطة إزالة الكربون عملية سريعة للحد من الانبعاثات الكربونية وسنشعر بالفرق الملحوظ مباشرة لكن على المدى البعيد، ذاكرًا أن قلة الانبعاثات في فترة فيروس كورونا بسبب توقف الطيران ووسائل النقل.