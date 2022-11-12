النائب محمد زين الدين: التعهدات الأمريكية بدعم مواجهة تغير المناخ دليل نجاح COP27

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، أن الدولة تواصل تحقيق النجاحات على المستوى الدولي، بفضل جهود القيادة السياسية في استعادة دور مصر الريادي.

قمة المناخ كشفت عمق العلاقات بين مصر وأمريكا

وأشار النائب في تصريحات صحفية له اليوم، إلى لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، على هامش قمة المناخ التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ، مؤكدا أن اللقاء كشف عن عمق العلاقات بين الجانبين، وتأكيد الولايات المتحدة دور مصر المحوري في المنطقة العربية والإفريقية.

مشاركة الرئيس الأمريكي في قمة المناخ

وتوقع زين الدين، أن تكون مشاركة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في قمة المناخ cop 27، لها نتائج ملموسة في ضوء تعهدات الدول الكبرى والتزاماتها في شأن مواجهة التغيرات المناخية، والعمل على مواجهة تأثيراتها السلبية على جميع دول العالم.

ولفت النائب في هذا الشأن، إلى ما أعلنه الرئيس الأمريكي، من توجيه 500 مليون دولار لدعم مشروعات الطاقة النظيفة في مصر، وكذلك 150 مليون دولار لصالح القارة السمراء في ذات الشأن.

وقال النائب محمد زين الدين: التعهدات الأمريكية في هذا الشأن ومن داخل مصر خلال قمة المناخ بشرم الشيخ، تأكيد بنجاح القمة في أن تحقق نتائج إيجابية سيكون لها تأثير كبير في مواجهة التغيرات المناخية.

مكانة مصر العالمية

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن ما أعلنه الرئيس الأمريكي، يعد رسالة قوية على مكانة مصر العالمية، وتأكيد نجاحها في تنظيم مؤتمر دولي شارك فيه كل القادة على مستوى العالم، قائلا: هذه القمة سيكون لها نتائج ملموسة في القريب العاجل، في شأن قضية أثرت على الجميع.