«أسامة» الأول على مدرسة المتفوقين بالإسكندرية: «أتمنى أكون دكتور»

حصد الطالب أسامة محمد سعد فتحي محارم، ابن مدينة الاسكندرية، أول «هاتريك» على مستوى مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، وذلك بحصوله على المركز الأول على مستوى الجمهورية شعبة علمي علوم، بمجموع كلي 633.78 بنظام «stem»، حيث يطلق مصطلح «هاتريك» على الطالب المتفوق لمدة 3 أعوام متتالية في هذه المدرسة.

المدرسة تهنئ الطالب أسامة محمد

وقدمت مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بالإسكندرية، تهنئة عبر صفحتها بـ«فيسبوك»، للطالب أسامة محمد لحصوله على المركز الأول على مستوى الجمهورية شعبة علمي علوم، قائلة: «للعام الثالث على التوالي، أسامة أول جمهورية علمي علوم، الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه».

وبحصول «أسامة» على المركز الأول لهذا العام وظهوره ضمن أوائل الثانوية العامة، هنأه جميع أصدقاؤه قائلين: «مبروك الهاتريك يا محارم».

أسامة: بذاكر 6 ساعات يوميا

وقال «أسامة» لـ«الوطن»، إنه كان يذاكر 6 ساعات يوميا لتحقيق حلمه بدخول كلية الطب، مشيرا أنه لم يكن يتوقع ظهور نتيجته ضمن الأوائل وحصوله على «هاتريك» بعد تفوقه للعام الثالث على التوالي، مؤكدا سعادته بتهنئة محافظ الإسكندرية هاتفيا.

كما تحدث الطالب عن مشاعر الفرحة والزغاريد في منزله عند سماع اسمه ضمن أوائل الثانوية العامة 2022، ووصف تلك اللحظة بأنها مكافأة من الله على اجتهاده طوال السنة ليحقق هذه النتيجة.

نتيجة الثانوية العامة 2022

ويتيح موقع «الوطن» نتيجة الثانوية العامة 2022 من خلال الضغط على الرابط هـنـا.