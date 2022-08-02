«التعليم»: نحقق في شكوى الأهالي من تعاطي مخدرات في مدرسة بالإسكندرية

اشتكى عدد من أهالي منطقة فلمنج، شرق الإسكندرية، مما يحدث بمدرسة النصر الإبتدائية بذات المنطقة، قائلين: «جوزة وأشياء أخرى فى عز الظهر وليلا، ولعب كرة وإزعاج والحارس غير متواجد أو متجاهل الوضع»، ونشروا عددًا من الصور التي تبرهن على الوضع السيء الذي يحدث داخل صرح تعليمي، حيث يستغل عدد من الشباب الخارجين عن القانون فناء المدرسة الخالي في الوقت الراهن نتيجة الإجازة الصيفية، من أجل أعمال منافية للآداب العامة.

تعليم الإسكندرية: تحقيق في الشكوى

وقالت نادية فتحي، وكيل مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه فور رصد الصور وتلك الشكاوى قد تم فوريا بحث الشكوى وإجراء تحقيق عنها، وفي انتظار تقرير من مدير عام الإدارة عن الواقعة.

من جهة أخرى، علق مؤمن عبدالرحيم، أحد المواطنين قائلا: «دي مش جوزه، ديه كنشه وجنبها طبق فيه مخدرات»، مطالبًا بضرورة القبض على هؤلاء الشباب لتعديهم على حرمة المدرسة وتعاطي المخدرات في حال تأكيد صحة الصورة.

فراغ المدارس بالإسكندرية بعد انتهاء امتحانات الدور الثاني

جدير بالذكر أن مدرسة النصر الإبتدائية، محل الواقعة، تشهد فراغًا في الوقت الحالي بعدما انتهت امتحانات الدور الثاني 2022 لصفوف النقل للمرحلة الابتدائي، والتي تمت في الفترة من 17 يوليو 2022 للصف الرابع الابتدائي بينما بدأت امتحانات الدور الثاني للصف الخامس والسادس الابتدائي بالاسكندرية 2022 يوم 24 يوليو 2022 وانتهت يوم 27 يوليو 2022.