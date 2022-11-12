«دفاع النواب»: زيارة بايدن إلى مصر تعكس عمق العلاقات الثنائية بين البلدين

رحبت النائبة ميرال جلال الهريدي عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب وعضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، بزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس، ومشاركته في قمة المناخ المنعقدة بمدينة شرم الشيخ، ولقاءه الرئيس عبدالفتاح السيسي، مضيفة أن الزيارة تعكس قوة وحيوية العلاقات الثنائية وعمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الممتدة عبر عقود.

الملف الحقوقي في مصر

وأضافت ميرال الهريدي، في بيان لها أنَّ الرئيس السيسي أطلع الرئيس الأمريكي جو بايدن، على ما يحظى به الملف الحقوقي في مصر من مزايا وتطورات، يأتي من ضمنها إطلاق استراتيجية لحقوق الإنسان، ولجنة للعفو الرئاسي للنظر في القوائم التي تستحق الإفراج، مما يدحض الادعاءات الزائفة للمنظمات الحقوقية المغرضة، مشيدة بحديث الرئيس الأمريكي عن موقف مصر من الأزمة الروسية الأوكرانية، فضلا عن تناول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

مؤتمر المناخ

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أنَ مؤتمر المناخ يبرز الدور المصري باعتبار أن مصر لديها علاقات قوية مع جميع الدول، إذ أنَّها تبذل جهودًا كبيرة عالميًا وإقليميًا للعمل على الحد من تأثيرات التغير المناخي وتقليص أسباب زيادة الاحتباس الحراري، وفي السياق ذاته تنتهج سياسة الحياد الإيجابي ولا تميز طرف عن الآخر، وهذا ما يمكنها من بناء هذا التوافق العالمي.

وأوضحت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، أنَّ اللقاء يأتي في توقيت هام خاصة وأن الكثير من المراقبون والمهتمون في مجال الطاقة والبيئة ، ينتظرون نتائج إيجابية منها نظرا لكونها قمة مهمه وحساسة تأتي في ظرف دقيق من أجل إنقاذ كوكب الأرض من سلبيات التغيرات المناخية .

الأزمة الروسية الأوكرانية

وتابعت أن توجيه الرئيس الأمريكي الشكر للرئيس السيسي والسلطة المصرية على تنظيم القمة وكذلك الوساطة والجهود المبذولة في القضية الفلسطينية وموقف مصر من الأزمة الروسية الأوكرانية، يؤكّد مدى المكانة القيادية التي أصبحت تحتلها مصر على المستويين الإقليمي والدولي.