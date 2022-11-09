عاجل.. «هيئة الدواء» تحذر من عبوات مغشوشة لـ«مضاد حيوي» شهير

حذرت هيئة الدواء المصرية من وجود عبوات مقلدة من المضاد الحيوي العبوات Linezolid 600، لافتة إلى أنها ضبطت وحرزت عبوات مقلدة من هذا المستحضر.

وقالت «الهيئة» في تقرير رسمي، إن هناك عبوات مقلدة من هذا المستحضر، واضعة مجموعة من النصائح للتفرقة بين العبوات الأصلية والعبوات المغشوشة على النحو التالي:

الفرق بين العبوات الأصلية والمغشوشة

- العبوات الأصلية مدون على الوجه الجانبي لها عبارة «يحتوى كل قرص مغلف على 600 مجم لينزوليد»، أما العبوات المقلدة مدون على الوجه الجانبي عبارة «يحتوى كل قرص مغلف على 600 مجم لينزويد» بمسافة كبيرة بين الجرام والكلمة.

- العبوة الداخلية في النسخة الأصلية بها بيانات رقم التشغيلة وتاريخي الإنتاج والانتهاء محفورين، لكن المقلدة بيانات رقم التشغيلة وتاريخ الإنتاج والانتهاء مطبوعة.

- على العبوة الأصلية يوجد كلمة santapet محفورة على قاع العبوة، ولكن في العبوة المغشوشة كلمة santapet غير مطبوعة على القاع.

مضاد حيوي لعلاج العدوى البكتيرية

الجدير بالذكر أن هذا المستحضر يستخدم كمضاد حيوي، لعلاج بعض أنواع العدوى البكتيرية الخطيرة.

وفي سياق متصل أعلنت هيئة الدواء ، ممثلة في مركز التطوير المهني المستمر، بالتنسيق مع الإدارة المركزية للمستحضرات الصيدلية، فتح باب التسجيل في ورشة عمل للتعريف بطريقة استخدام المنصة الإلكترونية لتسجيل المستحضرات البيطرية (Evers).

وتابعت هيئة الدواء ستقعد هيئة الدواء يوم الإثنين القادم بمقر الهيئة بالمنيل من الساعة التاسعة والنصف صباحاً وحتى الساعة الواحدة والنصف مساءً.