رئيس هيئة الدواء يشارك في اجتماع مبادرة الأسواق المستدامة بمؤتمر المناخ

شارك الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، في اجتماع مبادرة الأسواق المستدامة افتراضيا خلال فعاليات مؤتمر المناخ (COP 27)، بحضور الدكتور تيدروس أدانهوم مدير منظمة الصحة العالمية، وباتريشيا سكوتلاند؛ السكرتير العام لمنظمة الكومونلوث، والدكتور باسكال سوريوت الرئيس التنفيذي لشركة أسترازينيكا والمدير التنفيذي لمجموعة العمل الخاصة بالنظم الصحية المستدامة للمبادرة.

سلاسل الإمداد الخاصة بالرعاية الصحية

حضر اللقاء اللواء طبيب بهاء الدين زيدان؛ رئيس هيئة الشراء الموحد، والدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، والدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان.

المبادرات التوعوية الخاصة بالحفاظ على البيئة

يأتي الاجتماع لمتابعة مخرجات أعمال المبادرة التي تم إطلاقها تحت رعاية الملك تشارلز الثالث فى مؤتمر المناخ بنسخته رقم 26 العام السابق، وتعتمد مبادرة الأسواق المستدامة على ثلاثة محاور مهمة، وهي سلاسل الإمداد الخاصة بالرعاية الصحية وتحويلها إلى مصادر أقل تلوثا، الرعاية الصحية المقدمة للمريض، ورقمنه الرعاية الصحية.

وتحرص هيئة الدواء على المشاركة في كافة الفعاليات الهامة خاصة المتضمنة المبادرات التوعوية الخاصة بالحفاظ على البيئة تماشياً مع رؤية مصر وأهدافها الاستراتيجية.