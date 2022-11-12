إعلان مسلسل الطائر الرفراف الحلقة 9: محاولات هروب وخطط انتقامية

تصدر إعلان مسلسل الطائر الرفراف الحلقة 9، محركات البحث جوجل وصفحات التواصل الاجتماعي، بسبب عشاق الدراما التركية الذين يترقبون موعد عرض الحلقة الجديدة نهاية الأسبوع الجاري، والوقوف على تفاصيل الصراع الدائر بين الأبطال، والمفاجآت الجديدة المرتقبة والتي تتعلق بمحاولات هروب وخطط للانتقام.

إعلان مسلسل الطائر الرفراف الحلقة 9

ويأتي إعلان مسلسل الطائر الرفراف الحلقة 9، خلال الساعات الماضية عقب عرض الحلقة 8 من المسلسل والتي أثارت تساؤلات الجمهور حول حدة الصراع الدائر، حيث تدور قصة المسلسل حول شاب متهور يدعى فريد، يسعى جده لإجباره على أن يكون شخصًا مستقيمًا من خلال رغبته في تزويجه من إحدى الفتيات التي تدخل في صراع شديد مع شقيقتها.

مواعيد عرض مسلسل طائر الرفراف

يعرض مسلسل الطائر الرفراف على قناة star tv التركية، وتذاع حلقة جديدة يوم الجمعة من كل أسبوع في الساعة 8 مساءً، وعرضها مصحوبة مترجمة باللغة العربية على بعض المنصات والمواقع المخصصة للدراما التركية.

وبدأ عرض الحلقة الأولى من المسلسل التركي يوم 23 من شهر سبتمبر الماضي، وتصل مدة الحلقة أكثر من ساعة و50 دقيقة، وهو من بطولة عفراء ساراتش أوغلي، بيريل بوزام، إمري التوغ، شيتين تيكندور، ميرت رمضان ديمير.